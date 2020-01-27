В Киеве временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала, сообщает пресс-служба Укрзализныци.
«Поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала», - говорится в сообщении.
Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.
Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.
Укрзализныця просит сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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