также в разделеОбщество
Установлены имена подозреваемых в похищении французского оператора во время аннексии Крыма
Левин изменил внешность, его идентифицировали по отпечаткам 10
Лещенко возглавит борьбу с коррупцией в Укрзализныце 6
Кабмин вместе с НАТО проведет тренинг для чиновников 11
В Укрпочте заявили, что коронавирус не распространяется через товары 17
СМИ: Ахметов купил один из самых дорогих особняков на планете 39
СБУ задержала главу общественной организации за вымогательство 10
Дело Гандзюк: Украина просит Болгарию выдать Левина 11
Join UP! возвращает своих туристов из Китая 17
ЦОЗ уточняет: В Украине пока не зарегистрированы новые коронавирусы 28
В Украине треть пенсионеров получают до 2 тысяч 43
СБУ блокировала хищение военного оборудования из стратегических предприятий 21
СНБО советует украинцам из-за коронавируса покинуть Китай 61
СМИ: Илья Кива отладил поставки наркотиков в игровых залах и до сих пор получает откаты 39
СБУ разоблачила детективов, занимавшихся незаконной прослушкой 39
СМИ: Иранские военные скрывали от президента сбитие самолета МАУ 36
На Альперина снова надели электронный браслет 18
Украинская пианистка получила премию «Грэмми» 38

Наблюдательный совет Укразализныци рассмотрит вопрос увольнения главы правления Евгения Кравцова в ближайшие две недели. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает РБК-Украина.

По его словам, УЗ от «тараканов и плохого сервиса» может спасти нормальный менеджмент.

«Пассажирской составляющей уделяли очень мало внимания, поэтому мы в ближайшее время будем менять менеджмент Укрзализныци», - заявил Криклий.

Отвечая на вопрос об увольнении Кравцова, министр подчеркнул, что это решение должно быть принято по процедуре.

«Я рассчитываю, что в течение двух недель это произойдет. Ведь это процедура, которая требует решения наблюдательного совета. Это занимает определенное время, чтобы они приняли решение. Затем это решение принимает Кабмин», - добавил Криклий.

В свою очередь член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко заявил, что пока нет согласованной позиции по вопросу смены руководства УЗ.

«Члены наблюдательного совета не могут ничего комментировать, только если это не согласованная позиция», - отметил Лещенко.

Напомним, 31 января 2019 года председатель правления Укрзализныци Евгений Кравцов заявил об уходе с должности
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги