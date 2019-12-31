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Председатель правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов заявил об уходе с должности. Об этом говорится в его обращении к наблюдательному совету компании.

«В последнее время ходило много разговоров о якобы конфликте Укрзализныци и Министерства инфраструктуры. Но мы командные игроки с единственной важной целью - улучшение состояния Укрзализныци и желанием эффективного развития украинской инфраструктуры. А это исключает любые конфликты и оставляет место исключительно конструктивным отношениям», - заявил он.

«Уже в начале 2020 года, после рассмотрения моего обращения на заседании наблюдательного совета о прекращении контракта в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе, я уверен, что железнодорожная семья останется близкой для меня», - заявил Кравцов.

«За последние годы трансформация Укрзализныци стала одной из самых масштабных среди государственных компаний. Поэтому логично, что дальше будет переход на новый уровень», - заявил он и пообещал больше подробностей и комментариев  после принятых формальных решений.

 
ForUm

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