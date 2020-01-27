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Вчера, 26 января, во Львове сгорел автомобиль Mercedes», который принадлежит военному комиссару Олегу Сабинскому. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

«В городе Львов по улице Сиховская, по предварительной информации, подожгли автомобиль Mercedes 210. Как сказали соседи, это автомобиль военного комиссара Олега Алексеевича Сабинского. Авто сгорело полностью. Сейчас полиция устанавливает причастных к данному поджогу», – написал он.
 
ForUm

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