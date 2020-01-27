В 2019 году в Украине произошло 160 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на презентации планов Укравтодора «Дороги UA 2020», передает LIGA.net.

Министр отметил, что в ДТП были травмированы 32 тысячи человек и почти 4 тысячи погибли. Он также добавил, что аварии на дорогах приводят и к экономическим потерям.

«Социально-экономические потери из-за дорожно-транспортных происшествий и те смерти, которые мы несем - это почти 70 миллиардов гривен в год. Это около 2% валового внутреннего продукта. Это существенные экономические потери», - уточнил Криклий.