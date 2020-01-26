Адвокат президента США Пэт Чиполлоне заявил, что процедура импичмента Дональда Трампа может повлиять на президентские выборы.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, если представители Демократической партии смогут запретить Трампу баллотироваться на следующих президентских выборах, это будет означать вмешательство в выборы.

Чиполлоне отметил, что таким образом демократы нарушат Конституцию США.

Напомним, в Сенате США завершили изложение обвинений. Ранее президент США Дональд Трамп отклонил выдвинутые против него обвинения в рамках дело об импичменте.