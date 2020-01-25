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В Соединенных Штатах Америки представители Демократической партии завершили изложение обвинений в Сенате в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа. 

Так, первые три часа заседания демократы посвятили обвинению в злоупотреблении властью, в частности, в блокировании военной помощи Украине. Затем сторона обвинения перешла к вопросу о препятствовании со стороны Трампа расследованию, которое проводили демократы.

Последним выступал глава комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, который возглавляет группу обвинителей. Шифф подвел итоги заседаний Сената, во время которых демократы имели возможность озвучить свою позицию. Во время выступления, длившегося более часа, он высказал уверенность, чтобы обвинение представило убедительные доказательства вины Трампа.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп отклонил выдвинутые против него обвинения в рамках дело об импичменте.
ForUm

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