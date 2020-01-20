Президент США Дональд Трамп отклонил выдвинутые против него обвинения в рамках дело об импичменте.

Об этом говорится в тексте заявления Трампа, подготовленном для заседания Сената, где будет рассматриваться его импичмент, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

«Сенат должен в ускоренном порядке отклонить эти неполноценные статьи об импичменте и оправдать президента», - говорится в заявлении.

Трамп заявляет, что «идея демократов Палаты представителей о «злоупотребление власти» не является преступлением, который подлежит импичменту».

Он отклонил обвинения как «легкомысленные и опасные», заявив, что президент воспользовался своими законными правами.

«Палата демократов предлагает отстранить президента от должности за то, что он отстаивал законные права и привилегии исполнительной власти относительно неправомерных повесток - на основе рекомендаций Министерства юстиции. Принятие этой теории нанесет серьезный ущерб разделению власти между исполнительной, законодательной и судебной ветвями власти», - говорится в заявлении.

Он также обвинил демократов в проведении фальсифицированного процесса, сказал, что им удалось доказать лишь то, что Трамп не сделал ничего плохого, и утверждает, как неоднократно заявлял Белый дом, что это было попыткой отменить победу Трампа на выборах 2016 года.

Рассмотрение дела в Сенате начнется во вторник. Большинство здесь имеют представители Республиканской партии, поэтому Трампа вряд ли отстранят от должности.

Напомним, в Сенате США в четверг, 16 января, официально начался процесс импичмента президента Дональда Трампа.