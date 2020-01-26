также в разделеПроисшествия
На Донбассе погиб украинский военнослужащий 98
В Афганистане напали на вертолет с украинским экипажем 20
На Донбассе 10 обстрелов со стороны боевиков 25
Под Киевом автомобиль с ребенком упал в реку и утонул 29
Под Киевом погоня с мигалками закончилась масштабным ДТП 46
На Донбассе стреляли из запрещенного оружия, есть раненый 10
На Донетчине предотвратили взрыв возле ж/д станции 18
В Днипре от гриппа умер двухлетний ребенок 7
В Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус 41
В Харькове взорвали банкомат 40
На Закарпатье произошло землетрясение 37
ООС: Боевики совершили 11 обстрелов, ранен военный 27
В Днипре пьяный водитель микроавтобуса сбил 4 человек 24
В Херсоне сожгли офис «Партии Шария» 32
На Полтавщине в школе умерла 14-летняя ученица 32
Под Киевом произошел масштабный пожар в «Мебельном городке» 31
Боевики 6 раз обстреляли украинские позиции, погиб 1 военный 18
В Одессе полицейский сбил женщину с ребенком 17

В субботу, 25 января, вблизи села Ксаверовка в Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 3 человека. Об этом сообщается на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

По данным спасателей, вечером субботы в Винницком районе столкнулись легковые автомобили Scoda Octavia и Mitsubishi Galant. Сотрудники спасательной службы обеспечили разрезание отдельных элементов автомобилей и отъединения питания.

Отмечается, что в результате автомобильного происшествия 3 человека получили травмы различной тяжести. Всех пострадавших госпитализированы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги