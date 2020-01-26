В субботу, 25 января, вблизи села Ксаверовка в Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 3 человека. Об этом сообщается на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

По данным спасателей, вечером субботы в Винницком районе столкнулись легковые автомобили Scoda Octavia и Mitsubishi Galant. Сотрудники спасательной службы обеспечили разрезание отдельных элементов автомобилей и отъединения питания.

Отмечается, что в результате автомобильного происшествия 3 человека получили травмы различной тяжести. Всех пострадавших госпитализированы.