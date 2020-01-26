За сутки, 25 января, вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также замечена работа снайперских пар.
Оккупанты стреляли неподалеку Павлополя, Песков, Авдеевки, Березовой, Верхнеторецкого, Водяного, Широкино, Катериновки.
Вчера, 25 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.
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