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За сутки, 25 января, вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также замечена работа снайперских пар.
Оккупанты стреляли неподалеку Павлополя, Песков, Авдеевки, Березовой, Верхнеторецкого, Водяного, Широкино, Катериновки.

Вчера, 25 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.
ForUm

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