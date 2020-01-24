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23 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

Восемь обстрелов по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:

неподалеку Талаковки – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 8 мин;

два раза рядом с Опытным – из противотанкового ракетного комплекса – 2 выстрела и стрелкового оружия;

вблизи Красногоровки – из стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Широкино – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Новоселовки Второй – из станковой противотанкового гранатомета - 1 выстрел, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

рядом с Авдеевкой - из крупнокалиберного пулемета;

вблизи Водяного – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

Три вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», а именно:

дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

рядом с Орехово - из гранатометов различных систем.

Вчера, 23 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С началом суток российские оккупационные войска из станкового противотанкового гранатомета обстреляли позиции защитников Талаковки в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

За текущие сутки потерь нет.
ForUm

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