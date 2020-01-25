Служба безопасности Украины заявила, что в 2019 году нейтрализовала более 480 киберинцидентиов и кибератак на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры. За этот период также пресекли более тысячи веб-ресурсов, которые использовали в преступных целях.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Также СБУ привлекла к ответственности за антиукраинскую пропаганду 34 администраторов соцсетей. Вступил в законную силу 21 судебный приговор.
В целом по направлению контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности в 2019 году начали 339 уголовных производств, в том числе:
158 за преступления в сфере использования компьютерных систем (ст. 361, ст. 362 Уголовного кодекса Украины);
34 за преступления против основ национальной безопасности (ст. 109, ст. 110 УК).
Напомним, появилась новая запись из кабинета Трубы: теперь с «голосом Баканова».
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время