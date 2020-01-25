Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Также СБУ привлекла к ответственности за антиукраинскую пропаганду 34 администраторов соцсетей. Вступил в законную силу 21 судебный приговор.

В целом по направлению контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности в 2019 году начали 339 уголовных производств, в том числе:

158 за преступления в сфере использования компьютерных систем (ст. 361, ст. 362 Уголовного кодекса Украины);

34 за преступления против основ национальной безопасности (ст. 109, ст. 110 УК).

Напомним, появилась новая запись из кабинета Трубы: теперь с «голосом Баканова».