В субботу, 25 января, на популярном Telegram-канале «Трубу прорвало», посвященном деятельности Государственного бюро расследований (ГБР) и его экс-руководителя Романа Трубы, обнародовали новые фрагменты разговоров якобы с участием первых лиц государства.
В частности, в сети появилась запись разговора, в ходе которого человек, с голосом, похожим на голос главы СБУ Ивана Баканова, называет руководителя ОП Андрея Богдана «смотрящим» за судами.
«Должно быть первое дело против какого-то судьи. Они все пишутся. Это не секрет. Они все в принципе зафиксированы. Но судебная система работает таким образом, что она потом всех отпускает. То есть оперы всех ловили, подавали в суд: бандюков, воров в законе — а суд просто за взятки отпускал. Затем подключились прокуроры, сказали: что это за фигня, а где мы? Начали отпускать их немного раньше. Суд сказал: так не пойдет — они договорились. Затем милиция сказала: уважаемые, извините, тогда зачем мы их будем вообще ловить? Мы их лучше не будем за деньги ловить. И они договорились уже втроем. Затем адвокаты сказали: вы знаете, уважаемые, а где тогда наш заработок? Потому что вы многое нарушаете, когда неправильно выполняете свои функции. И они начали вчетвером грабить как бандюганов, так и честных людей. Ибо появилась коррупционная связка: адвокат, тот кто расследует, прокурор, суд. Затем к ним пятый присоединился — это глава администрации. Как смотрящий от…», — говорится в записи якобы от имени Баканова.
Напомним, бывший офицер СБУ выиграл дело против Баканова.
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