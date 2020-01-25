Об этом заявил главный представитель Министерства обороны США (Пентагона) Джонатан Хоффман, пишет AP News.

По его словам, после ракетного удара 8 января по иракской авиационной базе Айн аль-Асад 18 травмированных американцев были эвакуированы из Ирака в американские медицинские учреждения в Германии и Кувейте, а 16 остались в Ираке.

Те, кто остался, уже вернулись к службе. Единственный американец, которого отправили в Кувейт, также уже вернулся к службе в Ираке.

После обследования в Германии восемь пострадавших вернулись в США. Они будут лечиться в Национальном военном медицинском центре Вальтера Рида в Бетесде, штат Мэриленд, или на их домашней базе.

Еще девять до сих пор находятся в Германии и проходят лечение и обследование в Региональном медицинском центре Landstuhl, крупнейшем военном госпитале США за пределами континентальной части США.

Точный характер травм американцев и их принадлежность к подразделениям не разглашается.

Напомним, атака Ираном военной базы США в Ираке в ночь на 8 января была ответом на убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани.

Сначала в США утверждали, что вследствие обстрела, который был в ночь на 8 января, никто не пострадал и не погиб. Затем Пентагон заявил, что пострадали 11 военных США. Тогда президент Дональд Трамп заявил: «Я слышал, что у них были головные боли и несколько других вещей ... и могу сообщить, что это не очень серьезно». Он заявил, что не считает эти повреждения такими же тяжелыми, как, например, те, которые понесли военные, пострадавшие от дорожных бомб в Ираке.

Как сообщалось, в ночь на 3 января командующий спецсилами «Эль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Они на момент гибели находились в автомобилях.

Удар по Сулеймани был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Ранее он пригрозил Ирану, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке.

В ночь на 8 января две военные базы в Ираке, где расквартированы силы США и их союзников, подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана. Тегеран заявил, что это месть за убийство генерала Сулеймани.

В ночь на 13 января Иракская авиабаза Балад в районе Эд-Дуджейль (провинция Салах-эд-Дин) к северу от Багдада, на которой размещаются американские военные, подверглась ракетному обстрелу.