Иракская авиабаза Балад в районе Эд-Дуджейль (провинция Салах-эд-Дин) к северу от Багдада, на которой размещаются американские военные, подверглась ракетному обстрелу.

Об этом говорится в заявлении ВС Ирака, передает УНИАН.

В заявлении отмечается, что по базе было нанесено восемь ударов реактивными снарядами. В заявлении отмечается, что по базе были нанесены восемь ударов реактивными снарядами.

По предварительным данным, ранения получили четыре иракца, среди которых минимум два военнослужащих. Как сообщает полиция в провинции Салах-эд-Дин, удары были нанесены по взлетной полосе и по зоне въезда на базу. Кто мог стоять за нападением, пока не сообщается. На фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерал-лейтенанта Касема Сулеймани, бывшего командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции, большинство американских военнослужащих покинуло базу.

Как сообщалось, в ночь на 3 января командующий спецсилами «Эль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Они на момент гибели находились в автомобилях.

Удар по Сулеймани был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Ранее он пригрозил Ирану, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке.

В ночь на 8 января две военные базы в Ираке, где расквартированы силы США и их союзников, подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана. Тегеран заявил, что это месть за убийство генерала Сулеймани.