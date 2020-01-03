В международном аэропорту Багдада в результате ракетного обстрела убит командующий элитных сил «Эль-Кудс» из Корпуса стражей Исламской революции Ирана генерал Касем Сулеймани, сообщает Укринформ со ссылкой на The New York Times.

Как отмечается, ракеты упали вблизи грузового зала, в результате чего загорелись два автомобиля. Сообщается о пятерых погибших, но количество жертв уточняется.

По данным NYT, ликвидировать командующего Сулеймани приказал лично президент США Дональд Трамп.

«Генерал Сулеймани активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и служащих в Ираке и во всем регионе. Он и его спецподразделение «Эль-Кудс» ответственны за гибель сотен и ранения тысяч представителей американских и коалиционных служб», - приводит издание заявление Пентагона.

Как отмечают в американском военном ведомстве, этот удар был направлен на «сдерживание будущих планов Ирана по нападению».

«Соединенные Штаты будут продолжать принимать все меры для защиты наших людей и наших интересов во всем мире», - подчеркивается в заявлении.

Операция по ликвидации Сулеймани была проведена после предупреждения, которое в адрес Ирана вынес министр обороны США Марк Эспер. Он заявил, что военные будут наносить удары по силам, которые Иран поддерживает в Ираке и Сирии, если будут обнаружены признаки подготовки к нападениям на американские базы и персонал в регионе.

В Иране подтвердили смерть генерала Сулеймани. Чтобы сообщить об этом, государственное телевидение даже прервало трансляцию передач, замечает NYT.