В китайском городе Ухань после заражения новым коронавирусом умер 62-летний хирург Лян Удун.

Об этом сообщает South China Morning Post.

На прошлой неделе его заподозрили в заражении, а затем госпитализировали в городскую больницу для лечения.

Издание отмечает, что это стало первым случаем смерти медицинского работника от нового коронавируса.

Напомним, первые случаи заболевания коронавирусом, от которого в Китае умер 41 человек, обнаружили в Австралии и Малайзии.