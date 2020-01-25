также в разделеМир
Пентагон заявил об уроне ракетного удара Ирана по базе в Ираке 2
Кремль: Указа об отставке Суркова нет 15
В Иране арестовали виновного в сбитии самолета МАУ 27
Импичмент Тармпа: в Сенате США завершили изложение обвинений 16
ОБСЕ призвала РФ не скрывать информацию о ситуации в оккупированном Крыму 22
Помощник Путина Сурков ушел в отставку 99
Первые случаи коронавируса зафиксировали в Австралии и Малайзии 12
Джонсон подписал соглашение о Brexit 21
В Китае вылечили уже 36 пациентов с коронавирусом 34
В Германии в результате стрельбы погибли 6 человек 15
Лукашенко обвинил Россию в стремлении унизить Беларусь 22
Тысячи иракцев вышли на протест против военного присутствия США 16
Осужденная в РФ израильтянка отказалась просить Путина о помиловании 28
В Китае из-за коронавируса закрыли уже 13 городов 77
В Брюсселе подписали соглашение о Brexit 38
Словацкий министр ушел в отставку после драки в ресторане 26
В Австралии разбился противопожарный самолет с тремя американцами 72
ВОЗ не стала объявлять чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса 29

В китайском городе Ухань после заражения новым коронавирусом умер 62-летний хирург Лян Удун.

Об этом сообщает South China Morning Post.

На прошлой неделе его заподозрили в заражении, а затем госпитализировали в городскую больницу для лечения.

Издание отмечает, что это стало первым случаем смерти медицинского работника от нового коронавируса.

Напомним, первые случаи заболевания коронавирусом, от которого в Китае умер 41 человек, обнаружили в Австралии и Малайзии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги