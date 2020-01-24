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Новый «Оператор ГТС Украины» начал виртуальный реверс газа с Польшей, который ранее был невозможен из-за действия старого транзитного контракта с «Газпромом».

Об этом заявил глава компании Сергей Макогон, отметив, что только 1 января «Оператор ГТС Украины» подписал прямые соглашения с операторами ГТС смежных стран ЕС, которые базируются на европейских подходах и принципах, передает УНИАН.

 

«Уже сегодня эти новые возможности активно используются украинскими трейдерами. Например, уже начались поставки газа из Польши путём замещения (виртуальный реверс) через ГИС «Дроздовичи», - отметил он.

Макогон привел пример, что когда есть заявка на транзит газа из РФ в Польшу в объеме 9 млн куб. м в сутки и в эти же сутки есть заявка на импорт газа из Польши в объеме 2 млн куб. м, то фактически транспортируется через границу только 7 млн куб. м.

«Ранее мы не могли делать такие операции из-за исторического транзитного контракта, и были вынуждены физически вывозить все объемы газа в Польшу через «Дроздовичи», и завозить нужные объемы назад через пункт «Германовичи», - отметил он.

По словам главы компании, такие операции требовали затрат на прокачку газа, имели ограничения из-за технических возможностей трубопровода «Германовичи».

«Сейчас таких ограничений нет, и мы можем путём виртуального реверса импортировать весь обънм газа, который физически идёт из Украины в Польшу (сейчас это 9 млн куб. м в сутки, в прошлом году средний транзит в Польшу был 12 млн куб. м)», - отметил Макогон.

При этом добавив, что импорт из Польши включает в себя и импорт газа с польского LNG- терминала. «Ожидаем, что в ближайшее время виртуальный реверс откроется и в Словакии, и в Венгрии. Операторы этих стран работают над данной задачей. С нашей стороны мы уже готовы», - написал Макогон.

Напомним, в 2020 году Украина может запустить виртуальный импорт газа из Словакии.
ForUm

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