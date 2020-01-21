также в разделеЭкономика
Херсонский порт передан в концессию 37
Президент одобрил выделение 2 миллиардов на кредиты для бизнеса 30
НБУ отсудил у компании Коломойского недвижимость на 100 миллионов 24
В Европе сняли арест с активов Газпрома 29
Гончарук поручил ФГИ провести приватизацию более 300 объектов 14
Коболев: У Газпрома нет препятствий для выхода на украинский рынок 44
Минэкономики предлагает сократить отчисления в бюджет для госкомпаний 17
Bloomberg: Украина опустилась в рейтинге инновационных экономик мира 21
Гончарук: Платежки на тепло и горячую воду снизили в 124 городах 42
В Украине создают новое госпредприятие «Укруголь» 73
Укрзализныця объяснила закупку «золотых» кондиционеров 58
Медведчук: Продажа земли без референдума невозможна 14
Импортный газ для Украины подешевел до $176 за тысячу кубов 35
НБУ: Рост экономики Украины за год будет близким к прогнозу 23
Гривня поднялась в списке самых недооцененных валют 78
В прошлом году ЕБРР инвестировал в Украину более €1 миллиарда 19
В Украине насчитали 338 тысяч безработных 19
Витренко: Тариф на транзит газа в новом контракте с Газпромом выше, чем в старом 33

В 2020 году Украина может запустить виртуальный импорт газа из Словакии, сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

«Есть физический поток газа из Словакии в Украину. Надеемся с этого года, независимый оператор, в рамках новых договоренностей со словацкой стороной и Газпромом, сможет открыть виртуальный реверс. Это выгоднее — не надо тратить газ на прокачку туда и обратно», — говорится в сообщении.

Как известно, в данный момент виртуальный импорт газа в Украину возможен из Польши.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3379 грн.
27
Теги