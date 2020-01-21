В 2020 году Украина может запустить виртуальный импорт газа из Словакии, сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

«Есть физический поток газа из Словакии в Украину. Надеемся с этого года, независимый оператор, в рамках новых договоренностей со словацкой стороной и Газпромом, сможет открыть виртуальный реверс. Это выгоднее — не надо тратить газ на прокачку туда и обратно», — говорится в сообщении.

Как известно, в данный момент виртуальный импорт газа в Украину возможен из Польши.