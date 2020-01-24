Конституционный суд Украины признал неконституционными положения, предусматривающие поэтапное увеличение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц, сообщает пресс-служба КСУ.

«Большая палата Конституционного Суда Украины принял решение по делу по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины о соответствии Конституции (конституционности) отдельных положений раздела I, пункта 2 раздел III «Заключительные положения» закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечении» от 2 марта 2015 года № 213-VIII», - говорится в сообщении.

КСУ признал неконституционными положения, предусматривающие повышение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц. Речь идет о поэтапном увеличении на 5 лет возраста для выхода на пенсию на льготных условиях с учетом соответствующего стажа работы и на пенсию за выслугу лет для работников, определенных в оспариваемых нормах закона.

Конституционный суд исходит из того, что работники, которые работали во вредных условиях и соглашались на такую работу из-за возможности получения отдельных льгот, имели объективные ожидания, что у них есть право выхода на пенсию на условиях, определенных законом «О пенсионном обеспечении» от 5 ноября 1991 года № 1788-XII. Однако после принятия закона от 2 марта 2015 года, право выхода на пенсию указанных работников на определенных условиях сужено.

Указанное Конституционный суд расценил как ухудшение их юридического положения о праве назначения пенсии. Кроме того, КСУ решил закрыть конституционное производство по этому делу в части, касающейся утверждения народных депутатов о неконституционности других оспариваемых положений в связи с их несоответствием требованиям закона «О Конституционном суде Украины».

Решение является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.