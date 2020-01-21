Херсонский морской торговый порт передано в концессию, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук

«Рисоил-Херсон» победил в прозрачном конкурсе на концессию Херсонского порта, который продолжался с 12 сентября 2019», - написал он в Facebook.

Победитель инвестирует в близко 300 млн грн (обязательства).

Так, заявкой предусмотрена высокая ставка переменного концессионного платежа, сумма которого составит 12 млн грн единовременно и 7% дохода ежегодно.

Кроме того, победитель вложит более 18 млн грн в местную инфраструктуру.

«Концессия – это форма государственно-частного партнерства, предусматривающая предоставление инвестору права на строительство и модернизацию мощностей, оставляя объект в государственной собственности», - напомнил Гончарук.