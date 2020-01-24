В Днипре в результате заболевания гриппом умер двухлетний ребенок, сообщает местный 9 канал.

Как подчеркнула заведующая отделом организации эпидемиологических исследований Днипровского лабораторного центра Елена Кузьменко, причиной смерти стал вирус гриппа А.

По ее словам, это первый случай смерти от гриппа в Днепропетровской области с начала эпидсезона.

Эксперт также сообщила, что за последнюю неделю в Днепропетровской области увеличилась заболеваемость на грипп на 55%.

Напомним, по данным Минздрава, с октября 2019 года по 22 января 2020 года в Украине от осложнений гриппа умерли 11 человек.