Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика не может быть частью какой-либо страны, даже частью «нашей братской России».

«У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России», - сказал Лукашенко, посещая в пятницу белорусский город Шклов, передает БелТА.

По словам главы государства, в переговорах с президентом России Владимиром Путиным он «четко и однозначно полтора-два года тому назад сказал: этого в Беларуси не может сделать никто». «Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения», - отметил Лукашенко.

«Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне - это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас», - сказал президент.

Лукашенко в Шклове также выразил надежду на нормализацию отношений Москвы и Минска. «Вы должны знать: мы не играем в какие-то игры. Мы не хотим излишне напрягать нашего главного союзника. Это действительно наш главный союзник. Может, российские власти образумятся и вернутся к нормальным отношениям. Мы хотим работать с ними, но на равных условиях. Люди, предприятия должны быть в равных условиях, и страны должны быть в равных условиях», - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что «это не значит взять все, что есть в России и Беларуси, сложить и пополам поделить». «Не надо нам, мы подавимся от этого куска. Мы должны просто существовать в равных условиях. И конкурировать. И я уверен, что мы справимся», - подчеркнул Лукашенко.

Ранее в пятницу, выступая в Шклове, белорусский президент обвинил Россию в использовании налогового маневра с целью давления на Беларусь и стремлении лишить его страну независимости.

Как сообщалось, с начала 2020 года практически отсутствуют поставки российской нефти в Беларусь. Небольшие объемы поставляют лишь НК группы «Сафмар» Михаила Гуцериева.