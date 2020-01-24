Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в получении неправомерной выгоды должностное лицо государственного предприятия «Завод «Генератор» ГП «Укроборонпром».

По данным пресс-центра СБУ, начальник юридического отдела предприятия требовал от частного предпринимателя $2000. Чиновник обещал коммерсанту ускорить согласование разрешительной документации на передачу в аренду 500 квадратных метров помещения завода под цех по производству мебели. Посредниками в «сделке» выступили экс-начальник отдела аренды предприятия и знакомый руководителя юротдела.

Правоохранители задержали юриста на территории предприятия во время получения всей суммы взятки.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности других участников сделки.

Проверяется причастность других должностных лиц госпредприятия к противоправным действиям.