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В Днипре на улице Ударников водитель автомобиля «Мерседес Sprinter» 1973 года выехал на трамвайные пути.

После этого, пытаясь избежать столкновения с трамваем, наехал на пешеходов, сообщает пресс-служба облполиции.

В результате ДТП пострадали 4 пешехода, среди которых 12-летний мальчик. Все четверо пострадавших доставлены в больницу. Водитель предварительно находился в состоянии алкогольного опьянения.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
ForUm

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