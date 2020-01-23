В Днипре на улице Ударников водитель автомобиля «Мерседес Sprinter» 1973 года выехал на трамвайные пути.
После этого, пытаясь избежать столкновения с трамваем, наехал на пешеходов, сообщает пресс-служба облполиции.
В результате ДТП пострадали 4 пешехода, среди которых 12-летний мальчик. Все четверо пострадавших доставлены в больницу. Водитель предварительно находился в состоянии алкогольного опьянения.
Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
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