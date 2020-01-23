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Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц разделят на два ведомства. Об этом министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда сообщила журналистам, передает УНИАН.

Министр отметила, что в конце прошлой недели президент Владимир Зеленский в разговоре с премьер-министром Алексеем Гончаруком заявил о необходимости разделения некоторых министерств. «Сейчас мы ожидаем решение премьер-министра собственно относительно разделения», - сказала Коляда.

Она добавила, что Минветеранов готово к реформированию. «Учитывая заявление президента, мы готовимся. Мы готовы к такому процессу. У нас есть наработки. Мы готовы передать их новому руководителю, возможно, это будет даже вице-премьер, потому что речь об этом шла на уровне правительства. А пока такое решение не принято. Я думаю, что его должно принять все же премьер-министр и публично об этом заявить», - сказала Коляда.

Она отметила, что лично поддерживает разделение Минветеранов и создание Министерства по вопросам реинтеграции во главе с профильным вице-премьер-министром. «Я подчеркиваю, что это никоим образом не говорит о том, что наше министерство и наша команда не справилась. Наоборот, нам удалось поднять этот огромный массив, особенно межсекторного сотрудничества, и показать, что эта тема, тема реинтеграции - достойна отдельного ведомства, а может даже должности и позиции вице-премьера, которой мог бы взять на себя это межсекторальное сотрудничество», - подчеркнула Коляда.

Напомним, в правительстве Владимира Гройсмана отдельно функционировали два министерства: Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (образовано в 2016 году) и Министерство по делам ветеранов (образован в 2018 году).

29 августа прошлого года Верховная Рада назначила новых членов Кабинета Министров.

Министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц стала Оксана Коляда.
ForUm

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