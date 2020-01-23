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Вчера, 22 января, в Кременчугском районе Полтавской области в одной из школ умерла 14-летняя ученица, сообщает пресс-служба областной полиции.

Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией статьи 115 Уголовного кодекса Украины для проведения следственных действий и установления всех обстоятельств трагедии.
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