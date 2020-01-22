Полицейские разыскивают мужчину, с которым у народного депутата Ильи Кивы произошла драка в столичном ресторане, сообщает пресс-служба полиции Киева.

«В полицию обратился народный депутат с заявлением о получении телесных повреждений. На место происшествия выехали экипаж патрульных и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, в ресторане между заявителем и его знакомым произошел словесный конфликт, в результате которого возникла кратковременная драка.

«Нардепу оказана медицинская помощь без госпитализации. Сейчас правоохранители проводят мероприятия для установления местонахождения другого участника инцидента, который с места происшествия уехал на автомобиле», – подчеркнули в главке.

Событие должным образом зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения первоочередной проверки будет дана правовая квалификация события.

В то же время Кива на своей странице в Facebook сообщил свою версию случившегося. «Во избежание распространения фейков и мифов, я хочу заявить о своей позиции и пролить свет на сложившуюся ситуацию. Человек, который напал на меня в ресторане «Мокко», вел себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова. Я встал и подошел к нему, наклонился с целью попросить вести себя прилично и он совершил удар. Этому поведению и поступку ранее предшествовали угрозы в сети, как в личной переписке, так и публично! Это системные действия против меня, как оппозиционного политика, которые начались еще полгода тому. По результату инцидента была вызвана полиция и составлен протокол, сняты побои», – написал он и обнародовал скриншоты со страницы якобы напавшего на него мужчины и переписку с ним.

Напомним, сегодня, 22 января, в центре Киева между нардепом Ильей Кивой и одним из посетителей ресторана «Мокко» произошла драка.

Судя по видео, которое появилось в интернете, Кива попробовал ударить мужчину головой. На ролике видно, что в ответ Кива получил удар в лицо. Мужчиной, с которым произошел конфликт, оказался ветеран АТО Михаил Майнман.