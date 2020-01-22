Тот, кто инвестирует в Украину более $100 млн, получит персонального «опекуна» от правительства, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время участия в публичной сессии Всемирного экономического форума в Давосе, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Мы сейчас подготовили новую программу, которая будет называться Investment nanny. О чем это говорит? Каждому инвестору крупной компании, которая приведет в Украину более $100 млн, мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство будет вас защищать. У вас будет менеджер - investment nanny, который говорит на пяти языках, и 24/7 этот менеджер будет с вами работать - любой вопрос, любая проблема будет решаться в контакте с этим менеджером, и не будет никакой проблемы», - сообщил президент, отвечая на вопрос основателя Всемирного экономического форума Клауса Шваба на публичной сессии ВЭФ в Давосе.

По словам Зеленского, второе предложение от украинской власти - тем, кто готов присоединиться к большой приватизации в Украине, предоставлять налоговые каникулы.

«Всем инвесторам, которые готовы включиться в большую приватизацию на сумму $10 млн и более, мы даем налоговые каникулы - вы не будете платить 5 лет налог на прибыль», - рассказал Зеленский.