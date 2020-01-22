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Межпарламентская ассамблея Православия, объединяющая политиков 20 государств, опубликовала официальное заявление в связи с принятием Закона о свободе совести, ущемляющим Черногорско-Приморскую митрополию Сербской Православной Церкви.

Фото: Фейсбук

Об этом сообщается на сайте Ассамблеи.

«Межгосударственные трения и разногласия не могут иметь последствий для социальной и богословской деятельности церквей и ни в коем случае не должны препятствовать осуществлению их деятельности», – считают православные политики.

По их мнению, правомочия парламента не могут стать причиной для разрыва отношений с поместной Церковью и не должны препятствовать функционированию церковных памятников.

Авторы заявления считают, что «Черногорская митрополия, плоть от плоти тела народа, жизненно важная и неотъемлемая часть Сербской православной церкви, в течение веков несет святое служение на благо народа Черногории».

«С особой озабоченностью Межпарламентская Ассамблея Православия (МАП) следит за событиями в Черногории, связанными с имуществом, принадлежащим местной православной Черногорской и Приморской митрополии во главе с митрополитом киром Амфилохием.

Очевидная компетенция парламента Республики Черногория, связанная с осуществлением законодательной деятельности на основе интересов народа этой страны, не должна рассматриваться правительством как повод для разрыва отношений с поместной Церковью, а также использоваться с целью ограничения ее деятельности", - подчеркивается в заявлении.
ForUm

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