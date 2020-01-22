Проспект Петра Григоренко в Харькове снова хотят назвать именем советского маршала Георгия Жукова после того, как суд в ноябре отменил решение городского совета, сообщает РБК-Украина.

В распоряжении горсовета «О проведении мероприятий, связанных с присвоением имени маршала Жукова путем переименования проспекта Петра Григоренко в Харькове по результатам общественного обсуждения» говорится о подготовке к переименованию проспекта в честь советского маршала.

«Городской голова решил действовать - дал указания посчитать расходы, составить историческую справку о маршале Жукове и рассказать о переименовании харьковчанам», - говорится в сообщении.

Секретарь городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды при Харьковском городском совете Алексей Хорошковатый заявил, что подготовка уже идет.

«Вчера получил документ. Рабочая группа будет осуществлять подготовку проекта представления. Подготовка идет», - сказал он.

В документе говорится, что власть учла предложения, поступившие во время обсуждения переименования проспекта Григоренко обратно в Жукова, которое проводилось с 19 ноября по 18 декабря. Что именно учитывалось - не перечислено.

Отмечается, что следующая сессия Харьковского горсовета состоится в конце февраля.

Напомним, в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко.

8 мая 2019 на сайте горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке петиций и призвал их поддержать и местных жителей.

Украинский институт национальной памяти в свою очередь обратился в ГПУ.

20 июня 2019 года Нацполиция Харьковщины открыла уголовное производство в отношении решения депутатов Харьковского горсовета вернуть проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Харьковский окружной административный суд признал переименование проспекта незаконным.

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что проспект в Харькове не может носить имя Жукова, так как он подпадает под законодательство о декоммунизации.