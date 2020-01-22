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В первой половине 2020 года ряд факторов обусловят низкие показатели инфляции. Об этом говорится в комментарии Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что снижению инфляции будут способствовать укрепление обменного курса гривны, снижение цен на сырьевые товары на глобальных рынках и последние решения по ценообразованию в сфере ЖКХ.

«В целом за год показатели инфляции вероятно будут ниже по сравнению с октябрьским прогнозом», - говорится в документе.

Специалисты Минэкономики напоминают, что в конце 2019 года продолжилось существенное снижение инфляционного давления, которое опережало прогнозные показатели. Укрепление обменного курса гривни к иностранным валютам создавало дефляционное влияние на все внутренние цены (как на потребительские, так и на ценовые показатели всего реального сектора экономики). Как результат потребительская инфляция по итогам 2019 года замедлилась до 4,1% и была близка к нижней границе целевого диапазона (5% ± 1. п.).

Кроме того, цены в промышленности по итогам 2019 года зафиксировали рекордное снижение - на 7,4%. Цены в строительстве в ноябре 2019 года замедлились до 0,9% в годовом расчете (с 1,7% в октябре 2019 года).

Напомним, инфляция в Украине в ноябре 2019 года в годовом выражении - по сравнению с ноябрем 2018 года - составила 5,1%, замедлившись с 6,5% в годовом выражении месяцем ранее.
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