Инфляция в Украине в ноябре 2019 года в годовом выражении - по сравнению с ноябрем 2018 года - составила 5,1%, замедлившись с 6,5% в годовом выражении месяцем ранее.



Как сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в ноябре выросли на 0,1% после роста на 0,7% в октябре к сентябрю.

С начала года, к декабрю 2018 года, потребительские цены в Украине выросли на 4,3%.

По информации Госстата, наибольший рост цен в ноябре в годовом выражении зафиксирован на фрукты – 19,5%, железнодорожный пассажирский транспорт – 19,1%, горячую воду и отопление – 16,8%, овощи – 14,5%, образование – 13,6%. Снижение цен зафиксировано на природный газ (19,7%), яйца (16,1%), топливо и масла (12,6%), одежду и обувь (1,4%), подсолнечное масло (0,5%).

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, по итогам октября инфляция в Украине замедлилась до 6,5% в годовом измерении.



