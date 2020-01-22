Вице-премьер министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба отрицает получение им зарплаты в 87 тысяч гривен.

«Нет, я не получал таких денег ни за один месяц работы в правительстве. Та цифра, которая попала в информационное пространство, – это сумма до налогов и сборов. За месяц я в среднем получаю в районе 50 тысяч гривен, 50-52. Если не ошибаюсь, именно такие деньги я получил в декабре», - сказал он в интервью Deutsche welle.

Кулеба отметил, что был бы счастлив получать ту сумму, которую назвали в СМИ. Зарплаты вице-премьеру не хватает, поэтому приходится использовать сбережения.

Справедливой для себя он считает ту зарплату, которая позволила бы ему обеспечивать семью и была бы «достойной наградой за его усилия по защите национальных интересов Украины».

Напомним, в январе Кабинет министров обнародовал данные о зарплате членов правительства.