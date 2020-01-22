Непрофильные активы государственных компаний, которые не приносят прибыли и создают предпосылки для коррупции, будут выставлены на продажу, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Непрофильные активы госкомпаний, которые плодят коррупцию, будут отданы в частный сектор. Их продажа позволит повысить эффективность предприятий государственного сектора. Сейчас к таким активам относятся конюшни, свинофермы и другие. Они мешают компаниям работать, не приносят доходов и создают предпосылки для коррупции. Мы ликвидируем эти коррупционные риски», - сказал он на совещании с представителями государственных предприятий.

В ходе совещания также обсуждались вопросы инвестиций и госзакупок. Глава правительства поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства завершить работу и финализировать предложения по подготовке государственных заказов на предприятия.

По словам премьер-министра, Фонд государственного имущества должен выстраивать способности для привлечения инвестиций путем продажи частным инвесторам тех объектов, которые являются убыточными и нестратегическими для страны.

Он также подчеркнул, что с 1 февраля будет запущена программа доступного кредитования под 5-7-9% для людей на открытие собственного дела.

Кроме того, Гончарук поручил Минэкономики сформулировать предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров и наблюдательных советов. «Оплата труда должна быть конкурентной и одновременно справедливой», - отметил он.