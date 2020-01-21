Депутат парламента Ирана Ахмад Хамза предложил вознаграждение в три миллиона долларов за убийство президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Дерзкое предложение прозвучало на заседании иранского парламента во вторник, 21 января, сообщает DW со ссылкой на Reuters.

«Заявляю от имени народа провинции Керман, что мы заплатим вознаграждение в три миллиона долларов наличными любому, кто убьет Трампа», - приводит слова Хамза иранское государственное информагентство ISNA.

Других деталей о том, кто именно принял решение предложить вознаграждение, иранский законодатель не сообщил.

Напомним, город Керман – столица одноименной иранской провинции – был родным городом иранского генерала Касема Сулеймани. Он был убит в ночь на 3 января ракетным ударом американских военных вблизи аэропорта Багдада по указанию Трампа. Сулеймани был командующим Корпуса стражей исламской революции (КСИР), признанного в США террористической организацией. Премьер Ирака назвал такие действия США нарушением суверенитета страны.

Впоследствии Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США. В то же время госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном.