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На сегодняшний день законных оснований для досрочных выборов парламента в этом году нет. Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в программе «Свобода Слова» на телеканале «ICTV», комментируя слова председателя ВРУ предыдущего созыва Андрея Парубия относительно обсуждения в правящей партии возможности досрочных выборов парламента уже в этом году, сообщает УНИАН.

«С точки зрения закона, насколько я помню, это не возможно, потому что у парламента есть иммунитет на год. Мы видим сегодня и коалицию - монокоалицию, монобольшинство - ну не принципиально, которое принимает законы и которое работает достаточно эффективно», – отметил он.

Он отметил, что «в целом парламент работает достаточно эффективно».

По его словам, очень много законопроектов стали законами благодаря поддержке различных политических партий и депутатским группам. «Лично я, например, сегодня не вижу предпосылок для роспуска парламента ни с точки зрения законодательства, ни с точки зрения эффективности работы», - отметил Разумков.

 
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