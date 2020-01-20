Прокуроры Офиса генерального прокурора во взаимодействии со следователями органов Службы безопасности Украины 20 января 2020 в Херсоне и других населенных пунктах области провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

Правоохранители задержали бывшего помощника нардепа Игоря Павловского, обвиняемого по делу Екатерины Гандзюк, по подозрению в руководстве преступной организацией.

Бывшего нардепа Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 миллион гривен, сняли с рейса при попытке вылета из Украины 20 января. Об этом сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с премьер-министром, министром европейских и иностранных дел Республики Албания, действующим председателем ОБСЕ Эдди Рамой обсудил расширение мандата миссии в Украине.

Украина попытается связаться с партнерами из «нормандского формата» в связи с усилением обстрелов на Донбассе и невыполнением боевиками минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко на совместной с председателем ОБСЕ, премьер-министром Албании Эди Рамы пресс-конференции.

В 124 городах Украины 131 предприятие теплокоммунэнерго осуществило перерасчет, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Прокуроры Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, по результатам допросов пленных, освобожденных 29 декабря 2019, зарегистрировали 14 уголовных производств о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Генерал-майор Вооруженных сил Украины, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявляет, что в 2014 году во время аннексии Крыма Россией украинские военные могли сдержать российскую агрессию.

В здании Центральной избирательной комиссии застрелился сотрудник Управления государственной охраны (УГО).

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем президента Республики Иран Мохаммадом Эслами, который прибыл в Киев для обсуждения деталей расследования сбития самолета «Международных авиалиний Украины», которое произошло 8 января в Тегеране

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и прекратила подрывную деятельность военнослужащего одной из боевых бригад Вооруженных сил Украины, дислоцированной в Днепропетровской области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что его отношения с российским коллегой Владимиром Путиным находятся на начальном этапе, однако лидер РФ понимает его позицию о том, что Украина является независимой страной.