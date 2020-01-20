Президент Владимир Зеленский заявил, что его отношения с российским коллегой Владимиром Путиным находятся на начальном этапе, однако лидер РФ понимает его позицию о том, что Украина является независимой страной.

Об этом украинский гарант сказал в комментарии изданию The Times of Israel, передает Укринформ.

«Я не знаю, о чем он (Путин, - ред.) думает. Он не сказал мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина – независимая страна. Мы великая страна, крупнейшая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове», - сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что с Путиным у него начался диалог: было несколько телефонных звонков, состоялась встреча в «нормандском формате».

«Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым «чувствительным» решениям. Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться о «нормандском формате». После этого произошел второй обмен пленными — крупнейший подобный обмен», — отметил президент Украины.

Он также добавил, что если бы не стремился к миру на востоке, то никогда бы не имел намерения стать президентом.

По словам Зеленского, он хотел бы, чтобы процесс мирного урегулирования ситуации на Донбассе продвигался в более ускоренном темпе, но этому препятствуют «очень сложные вопросы», которые необходимо решить.

«Я вижу прогресс, поскольку количество перестрелок значительно сократилось. Но они все еще имеют место», - добавил президент.