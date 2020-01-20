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Украина попытается связаться с партнерами из «нормандского формата» в связи с усилением обстрелов на Донбассе и невыполнением боевиками минских соглашений.

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко на совместной с председателем ОБСЕ, премьер-министром Албании Эди Рамы пресс-конференции.

«Что касается минского процесса и увеличения обстрелов, мы, безусловно, обеспокоены этим. Мы обсуждали это с новым действующим председателем ОБСЕ, что это означает вообще? Значит ли эти полный срыв процесса или совпадение многих факторов, которые привели к росту обстрелов. Думаю, будет реакция украинской стороны на такие обстрелы», - заявил министр.

По его словам, представители МИД будут пробовать срочно связаться с партнерами из «нормандского формата», потому что «действительно, также, как и вы, мы видим, что договоренности не срабатывают».

Как сообщал ForUm, 18 января в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, десять получили ранения.

19 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов также погиб военнослужащий.
ForUm

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