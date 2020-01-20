также в разделеОбщество
«Террористический» трезубец: МИД ждет комментарий от Британии 3
Боевик «ДНР» почти год прослужил в ВСУ, работая на ФСБ России 29
Каждый пятый работник в Чехии – украинец 18
Как ставленник Свинарчука «убивает» предприятие «Укроборонпрома» и почему молчат новые антикоррупционеры 30
Названы имена полуфиналистов и третьего члена жюри нацотбора на Евровидение-2020 52
Дубилет предлагает упростить для бизнеса общение с военкоматами 13
Малюська внезапно приехал в Лукьяновское СИЗО и ужаснулся 48
Дело Гандзюк: Силовики проводят спецоперацию в Херсоне 61
СНБО: Переговоры с Ираном о «черных ящиках» – сложные и напряженные 23
Четырех российских актеров не пустили в Украину 57
Руководство страны выразило соболезнования семьям и близким жертв катастрофы МАУ 30
Иран пока не собирается передавать Украине черные ящики самолета МАУ 18
Самые редкие имена, которыми называли детей в 2019 году 45
На Крещение будут дежурить 3 тысяч спасателей 13
ПЦУ поздравила украинцев с праздником Крещения 20
Самолет с погибшими в катастрофе МАУ украинцами приземлился в Борисполе 280
Сегодня православные христиане празднуют Крещение Господне 36
Иран согласился передать Украине черные ящики самолета МАУ 61

Бывшего нардепа Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 миллион гривен, сняли с рейса при попытке вылета из Украины 20 января.

Об этом сообщил экс-нардеп  Сергей Лещенко. 

«При попытке вылета из Украины снят с рейса народный депутат 8 созыва Максим Микитась», - написал он в Telegram.

Лещенко напомнил, что 2 октября 2019 года НАБУ и САП сообщили Микитасю о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии более чем 81 млн грн.  

«В прошлый парламент Микитась избрался благодаря «сетке», апробированной на округе в Черниговской области его соратником Сергеем Березенко», - заключил экс-нардеп.

Напомним, 2 октября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры уведомили Микитася о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн

4 сентября Высший актикорупцийний суд избрал меру пресечения Микитасю в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. Кроме того, суд постановил Микитасю сдать загранпаспорт и другие документы, которые дают право на выезд и въезд в Украину. Также в отношении экс-нардепа применен электронный браслет. За него внесли залог в размере 5,5 млн гривен.

22 октября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда увеличила залог для Микитася с 5,5 до 80 миллионов гривен. За него внесли залог.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги