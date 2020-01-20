Генерал-майор Вооруженных сил Украины, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявляет, что в 2014 году во время аннексии Крыма Россией украинские военные могли сдержать российскую агрессию. Об этом он заявил в интервью Донбасс Реалии.

Он рассказал, что 31 января 2014 года украинские части высокомобильных десантных войск и части специального назначения были подняты по тревоге.

«Мы начали отрабатывать план, который предусматривал противодействие захвату территории Украины. Этот вариант Генеральным штабом был предусмотрен и отработан. Многие воинских частей были ориентированы по плану, как противодействовать возможным попыткам захвата территорий, в том числе и части ВДВ, непосредственно 25-й воздушно-десантной бригады и 79-я воздушно-десантная бригада. Они должны были войти в Крым, занимать позиции и усиливать группировки Вооруженных сил Украины в Крыму», - рассказал Кривонос.

По словам генерал-майора ВСУ, первый этап плана начал реализовываться.

«Через некоторое время должен был начаться второй этап. Но он не был реализован, так как не были подписаны боевые распоряжения на применение этих частей. Соответственно, план свернули», - отметил он.

При этом Кривонос выразил уверенность, что украинские военные, в частности, воздушно-десантные войска, «были способны выполнить свою задачу».

«У меня есть своя точка зрения и, возможно, я тоже ошибаюсь, опираясь на тот объем информации, который имею. Но я четко знаю, что части ВДВ были способны выполнить свою задачу, которая стояла в соответствии с планом. Так же, как и группы спецназначения наших полков и центров, которые были уже в Крыму, четко знали свои задачи и четко их выполняли. И в принципе, теоретически наше пребывание в Крыму, усиление группировки позволило бы, скажем так, удержать от той безнаказанной дерзости войск Российской Федерации», - отметил Кривонос.

При этом генерал-майор ВСУ считает, что в Крыму бы не дошло дело до вооруженного сопротивления между украинскими и российскими военнослужащими.

«Русские бы увидели, что вошли свежие части, а части ВДВ были способны выполнять задачи. То есть начало войны и последующие ее фазы показали бы, что спецназ и ВДВ были мотивированы, подготовлены и способны действовать решительно, правильно и вызывающе. Готовы были россияне пойти на контакт? Насколько я знаю, а я присутствовал на допросах тех, кто работал на Россию в 2014 году, они четко указывали, что если бы со стороны Украины во время захвата Крыма появилось четкое противодействие, то операция, скорее всего, была бы закончена. По крайней мере они в этом были уверены», - добавил Кривонос.