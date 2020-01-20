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В 124 городах Украины 131 предприятие теплокоммунэнерго осуществило перерасчет, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

«К правительственной инициативы присоединились уже 16 областных центров: Винница, Луцк, Днипро, Житомир, Запорожье, Кропивницкий, Львов, Одесса, Ривне, Тернополь, Харьков, Херсон, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Чернигов, Киев», - написал он в Telegram.

Так, к примеру, за декабрь 2019 уменьшено платежки для населения:

- сумма перерасчета по 1-комнатным квартирам:

✔ от 80 грн в Киевской обл. и до 292 грн во Львовской обл;

- по 2-комнатным квартирам:

✔ от 110 грн в Черниговской обл., до 435 грн в Днепропетровской обл.;

- по 3-комнатным квартирам:

✔ от 140 грн в Днепропетровской обл., до 563 грн в Ривненской обл.

А, например, в Тернополе по решению органов местного самоуправления люди получили скидку за услуги теплоснабжения за три месяца: октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года.

«Это стало возможным, потому что цены на газ на рынке снизились. А правительство предоставило местным властям механизм, чтобы сделать эти корректировки в платежках», - заявил Гончарук.

Напомним, 24 декабря 2019 Кабинет Министров принял решение, которое позволяет пересчитать тариф и уменьшить сумму в платежке за тепло на 30%.
ForUm

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