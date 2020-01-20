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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с премьер-министром, министром европейских и иностранных дел Республики Албания, действующим председателем ОБСЕ Эдди Рамой обсудил расширение мандата миссии в Украине, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Для нас очень важно, что Албания всегда поддерживала суверенитет и территориальную целостность Украины. Спасибо вам за это», - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что важным фактором для Украины является вопрос отношений с ОБСЕ в контексте председательства Албании в этой организации.

Зеленский отметил, что на встрече в «нормандском формате» в Париже 9 декабря 2019 стороны договорились о нескольких позициях по ОБСЕ, которые помогут в достижении мира на Донбассе. Речь идет о круглосуточной работе Специальной мониторинговой миссии, зеркальном увеличении количества наблюдателей на контролируемой Украиной территории и на оккупированной, а также о доступе ОБСЕ на участки, где не произошло разведения сил.

«Очень важно - это работа ОБСЕ в формате 24/7 на всей территории Донбасса, включая наблюдениее на российско-украинской границе. И крайне необходимо, чтобы там были созданы условия для безопасности наблюдателей. Это важная гуманитарная миссия», - подчеркнул президент Украины.

Рама согласился, что такой формат поможет получать более достоверные данные наблюдения, а также отметил, что Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ следует усилить.

Стороны обсудили вопросы расширения мандата миссии ОБСЕ в Украине.

Дополнительно говорилось об экономических отношениях между Украиной и Албанией. В частности, собеседники сделали акцент на развитии туристической отрасли и потенциала товарооборота.
ForUm

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