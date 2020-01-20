Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и прекратила подрывную деятельность военнослужащего одной из боевых бригад Вооруженных сил Украины, дислоцированной в Днепропетровской области.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники и следователи спецслужбы установили, что житель города Святогорск после начала военной агрессии РФ в Украине выехал на временно оккупированную территорию Донецкой области, где добровольно вступил в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР».

«Во время прохождения «военной службы» в составе террористических группировок 100 омсбр «Республиканской гвардии» и 1 омсбр «Славянской бригада» 1 АК «НМ ДНР» он был завербован сотрудниками российских спецслужб. В начале 2019 боевик выехал с временно оккупированной территории и поступил на военную службу в ряды ВС Украины по контракту для выполнения задач ФСБ РФ по получению разведывательной информации в военной сфере», - говорится в сообщении.

Злоумышленник собирал сведения, в частности, о дислокации военных частей ВС Украины, в том числе в районе проведения ООС, их перемещении, количестве, типе вооружения, личном составе, учредительные и персональные данные командиров. Правоохранители задержали уличенного контрразведкой СБУ агента российских спецслужб вблизи военной части при попытке передачи собранных разведданных.

Сейчас военнослужащему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Операция по прекращению подрывной деятельности проводилась совместно с УСБУ в Ривненской области под процессуальным руководством прокуратуры области.