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В Польше вандалы разрушили плиту на могиле воинов УПА, сообщает газета украинской диаспоры в Польше «Наше слово».

Могила, в которой похоронены 62 воина УПА, погибшие в бою с НКВД 2–3 марта 1945 года, расположена на горе Монастырь в Подкарпатском воеводстве.

Факт уничтожения плиты обнаружил человек, который был на горе во время рождественских праздников, и послал фото в офис Объединения украинцев в Польше (ОУП) в Варшаве.

Неизвестные сняли ее (плита была разбита в 2015 году) и бросили в яму. Это же произошло и с вышитыми рушниками, которые 3 ноября на деревьях, находящихся вокруг могилы, повесили польские активисты и представители интеллигенции.
ForUm

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