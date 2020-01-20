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Работы по реконструкции Шулявского путепровода, в частности, обустройство съездов с него продолжаются. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр столицы Виталий Кличко.

«Технологическое движение Шулявским путепроводом мы открыли, но работы по его реконструкции – а именно обустройство съездов – продолжаются. Сегодня строители переоборудуют сети бытовой и дождевой канализации, осуществляют комплекс работ по сооружению левоповоротных съездов (с улицы Вадима Гетьмана на проспект Победы и с проспекта Победы на улицу Александра Довженко). Обустраивают и тротуары, и фундаменты опор освещения на подходах к путепроводу», - написал мэр.

Также он отметил, что светофоры, установленные в организации дорожного движения временными технологическими проездами, уже демонтировали.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко открыл движение по Шулявскому путепроводу 28 декабря 2019.

Разбирать старый мост начали в ночь с 16 на 17 марта.

Проект реконструкции Шулявского путепровода в Киеве предусматривает строительство развязки в форме неполного листа клевера – моста с тремя съездами. По оценкам специалистов, после реконструкции пропускная способность путепровода увеличится на 20 процентов. Длина нового путепровода составит 158 метров, он будет иметь шесть полос. Левоповоротные съезды будут иметь длину 293 метра и 2 полосы движения, правоповоротные длиной 561 метр – также с 2 полосами движения. На новой развязке построят велодорожку шириной 2 м и общей длиной 985 м. На одном из участков трасса для велосипедистов будет проходить под землей.

Общая стоимость реконструкции ранее составляла – 830,12 млн грн.

Продолжительность строительства - 17 месяцев. Стартовало оно с осени прошлого года, когда начали подготовительные работы. В частности, и переложение коммуникаций.
ForUm

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