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В субботу, 28 декабря, мэр Киева Виталий Кличко открыл движение по Шулявскому путепроводу.

«Ну что, поехали? Шулявка едет!», — сказал он.

Кличко проехался по путепроводу на квадроцикле в костюме Деда Мороза.

«Мы обещали открыть проезд новым путепроводом до конца 2019 и сегодня вы уже видите здесь движение автотранспорта. Я хочу поблагодарить всех, кто работал и работает над реконструкцией Шулявского путепровода. И поблагодарить киевлянам, которые терпели это время неудобства, связанные со строительством. Сегодня жители столицы получили Новогодний подарок »- заявил Виталий Кличко.
ForUm

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