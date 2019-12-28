В субботу, 28 декабря, мэр Киева Виталий Кличко открыл движение по Шулявскому путепроводу.
«Ну что, поехали? Шулявка едет!», — сказал он.
Кличко проехался по путепроводу на квадроцикле в костюме Деда Мороза.
«Мы обещали открыть проезд новым путепроводом до конца 2019 и сегодня вы уже видите здесь движение автотранспорта. Я хочу поблагодарить всех, кто работал и работает над реконструкцией Шулявского путепровода. И поблагодарить киевлянам, которые терпели это время неудобства, связанные со строительством. Сегодня жители столицы получили Новогодний подарок »- заявил Виталий Кличко.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время