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В пгт Иванков Киевской области задержан мужчина, который застрелил своего товарища.

По данным пресс-службы облполиции, за нарушение Правил дорожного движения работники группы реагирования патрульной полиции в пгт Иванков остановили машину. В салоне автомобиля полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Водитель признался, что он смертельно ранил своего знакомого и именно в это время ехал в полицию.

Злоумышленник дал правдивые показания. Выяснилось, в этот день они с товарищем употребляли алкогольные напитки. В автомобиле между мужчинами, которые в свое время принимали участие в боевых действиях на Востоке страны, возник спор, который перерос в стрельбу. Во время ссоры водитель из охотничьего оружия выстрелил в сторону товарища, сидевшего сзади.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Иванковского отделения полиции. Полицейские задержали 49-летнего мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины. В качестве вещественного доказательства изъято орудие преступления - охотничье ружье без документов.

Тело 47-печного погибшего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Изъятое оружие направлено на проведение соответствующей экспертизы в НИЭКЦ МВД.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливайте причины конфликта. Решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленнику. Суд изберет для него меру пресечения. Продолжается следствие.
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