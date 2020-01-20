В пгт Иванков Киевской области задержан мужчина, который застрелил своего товарища.
По данным пресс-службы облполиции, за нарушение Правил дорожного движения работники группы реагирования патрульной полиции в пгт Иванков остановили машину. В салоне автомобиля полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Водитель признался, что он смертельно ранил своего знакомого и именно в это время ехал в полицию.
Злоумышленник дал правдивые показания. Выяснилось, в этот день они с товарищем употребляли алкогольные напитки. В автомобиле между мужчинами, которые в свое время принимали участие в боевых действиях на Востоке страны, возник спор, который перерос в стрельбу. Во время ссоры водитель из охотничьего оружия выстрелил в сторону товарища, сидевшего сзади.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Иванковского отделения полиции. Полицейские задержали 49-летнего мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины. В качестве вещественного доказательства изъято орудие преступления - охотничье ружье без документов.
Тело 47-печного погибшего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.
Изъятое оружие направлено на проведение соответствующей экспертизы в НИЭКЦ МВД.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливайте причины конфликта. Решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленнику. Суд изберет для него меру пресечения. Продолжается следствие.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время