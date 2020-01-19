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В Кривом Роге Днепропетровской области неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста.

Неизвестные закрасили красной краской текст на памятнике.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Посол Израиля в Украине Джоэл Лион подчеркнул, что памятник расположен возле дома, где проживают родители президента Владимира Зеленского.

«За несколько дней до чествования Международного дня памяти жертв Холокоста памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге, недалеко от дома родителей президента Владимира Зеленского, был поврежден вандалами. Надеюсь, правосудие восторжествует», - заявил он.

Посол призвал министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и Национальную полиции расследовать акт вандализма.
ForUm

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